Довбик може пропустити матч із Торіно

Форвард Роми і збірної України Артем Довбик може пропустити матч 10 туру Серії А проти Торіно, що відбудеться сьогодні, 31 жовтня.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Напередодні 27-річний нападник не зміг повноцінно тренуватися зі своєю команди через дискомфорт у коліні. Артем має пройти медогляд, після якого буде відомо, чи зможе він зіграти з Торіно.

Не виключено, що він пропустить матч, щоб уникнути подальших ускладнень з коліном.

У нинішньому сезоні Довбик зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Роми Іван Юрич може залишитися без роботи вже після матчу 10-го туру Серії А, в якому римський клуб зіграє проти Торіно.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, хорватському спеціалісту дали останній шанс реабілітуватися після розгромної поразки в 9-му від Фіорентини.