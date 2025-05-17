Довбик пропустить матч проти Мілана

Нападник збірної України Артем Довбик не допоможе Ромі у матчі 37 туру Серії А проти Мілана.

Про це повідомила пресслужба римського клубу, яка опублікувала заявку команди Клаудіо Раньєрі на матч. Довбика у списку немає.

Відсутність українця пов’язана з м’язовою травмою: в п’ятницю, 16 травня, він не зумів завершити тренування команди. Сьогодні вранці він пройшов медогляд, за підсумками якого лікарі зробили висновок про неможливість участі нападника у матчі проти Мілана.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Рома у 37 турі Серії А прийме Мілан, початок матчу – о 21:45 за київським часом. Для обох команд ця гра буде вкрай важливою з точки зору боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Бетиса.