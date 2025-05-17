Довбик отримав травму напередодні матчу проти Мілана

Український форвард Роми Артем Довбик отримав травму напередодні важливого матчу 37 туру Серії А проти Мілана.

Про це повідомляє RomaPress.

За їхньою інформацією, в п’ятницю, 16 травня, Довбик не зумів завершити тренування Роми через пошкодження. Сьогодні 27-річний українець повинен пройти обстеження, яке дозволить лікарям поставити точний діагноз.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Рома у 37 турі Серії А прийме Мілан, початок матчу – о 21:45 за київським часом. Для обох команд ця гра буде вкрай важливою з точки зору боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Бетиса.