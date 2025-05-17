Будемо намагатися відновитися до гри з Торіно: Довбик – про свою травму
Артем Довбик
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Нападник італійської Роми Артем Довбик прокоментував характер ушкодження, яке він отримав на тренуванні напередодні, зазначивши, що спробує відновитися до матчу проти Торіно, який відбудеться в межах останнього, 38 туру італійської Серії А.
Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.
"Є пошкодження привідного м’яза, яке отримав учора на тренуванні. Будемо намагатися відновитися до гри з Торіно", – сказав він.
Матч Торіно – Рома відбудеться 25 травня.
Раніше стало відомо, що напередодні римський клуб не вніс форварда у список гравців на матч з Міланом. Однак через ушкодження гравець також ризикує не зіграти в останньому турі проти Торіно.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Бетіса.