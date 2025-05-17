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Будемо намагатися відновитися до гри з Торіно: Довбик – про свою травму

Олексій Мурзак — 17 травня 2025, 20:49
Будемо намагатися відновитися до гри з Торіно: Довбик – про свою травму
Артем Довбик
Getty Images

Нападник італійської Роми Артем Довбик прокоментував характер ушкодження, яке він отримав на тренуванні напередодні, зазначивши, що спробує відновитися до матчу проти Торіно, який відбудеться в межах останнього, 38 туру італійської Серії А.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Є пошкодження привідного м’яза, яке отримав учора на тренуванні. Будемо намагатися відновитися до гри з Торіно", – сказав він.

Матч Торіно – Рома відбудеться 25 травня.

Раніше стало відомо, що напередодні римський клуб не вніс форварда у список гравців на матч з Міланом. Однак через ушкодження гравець також ризикує не зіграти в останньому турі проти Торіно.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Бетіса.

Мілан Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Артем Довбик

Артем Довбик

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