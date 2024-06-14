Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик потрапив у символічну збірну гравців Ла Ліги, які виступлять на Євро-2024.
Одинадцятку найкращих представників чемпіонату Іспанії на континентальній першості опублікувало видання Mundo Deportivo.
Воротар: Ян Облак (Атлетико)
Захисники: Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Антоніо Рюдігер (Реал), Жюль Кунде (Барселона)
Півзахисники: Тоні Кроос, Джуд Беллінгем (Реал), Педрі (Барселона), Антуан Грізманн (Атлетико)
Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал), Ламін Ямал (Барселона), Артем Довбик (Жирона)
Ймовірно, вже цього літа володар трофею Пічічі перебереться до більш статусного іспанського клубу. Напередодні стало відомо, що фаворит у боротьбі за Довбика готовий виплатити Жироні 40 мільйонів євро.