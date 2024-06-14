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Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024

Игорь Чернявский — 14 червня, 13:57
Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик потрапив у символічну збірну гравців Ла Ліги, які виступлять на Євро-2024.

Одинадцятку найкращих представників чемпіонату Іспанії на континентальній першості опублікувало видання Mundo Deportivo.

Воротар: Ян Облак (Атлетико)

Захисники: Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Антоніо Рюдігер (Реал), Жюль Кунде (Барселона)

Півзахисники: Тоні Кроос, Джуд Беллінгем (Реал), Педрі (Барселона), Антуан Грізманн (Атлетико)

Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал), Ламін Ямал (Барселона), Артем Довбик (Жирона)

Ймовірно, вже цього літа володар трофею Пічічі перебереться до більш статусного іспанського клубу. Напередодні стало відомо, що фаворит у боротьбі за Довбика готовий виплатити Жироні 40 мільйонів євро.

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Артем Довбик

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