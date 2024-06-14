Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик потрапив у символічну збірну гравців Ла Ліги, які виступлять на Євро-2024.

Одинадцятку найкращих представників чемпіонату Іспанії на континентальній першості опублікувало видання Mundo Deportivo.

⭐️ Hay tantas estrellas en la #EURO2024 que podemos hacer un once por ligas



🔄 Podéis añadir y quitar a los jugadores que queráis



🤔 ¿Quién ganaría?



Empezamos por @LaLiga ⤵️ pic.twitter.com/4ccgXLFmz1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 13, 2024

Воротар: Ян Облак (Атлетико)

Захисники: Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Антоніо Рюдігер (Реал), Жюль Кунде (Барселона)

Півзахисники: Тоні Кроос, Джуд Беллінгем (Реал), Педрі (Барселона), Антуан Грізманн (Атлетико)

Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал), Ламін Ямал (Барселона), Артем Довбик (Жирона)

Ймовірно, вже цього літа володар трофею Пічічі перебереться до більш статусного іспанського клубу. Напередодні стало відомо, що фаворит у боротьбі за Довбика готовий виплатити Жироні 40 мільйонів євро.