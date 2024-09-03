Збірна України провела перше тренування перед стартом у Лізі націй

Збірна України провела перше тренування в межах підготовки до матчів проти Албанії та Чехіі в Лізі націй.

У цьому тренувальному занятті брали участь гравці, які не мали достатньої ігрової практики у своїх клубах минулого вік-енду.



Національна команда розташовується у Празі. Спершу до табору збірної прибули гравці Динамо та Шахтаря, після чого почали підʼїжджати легіонери.

Обидва наступні матчі "жовто-сині" проведуть у Празі. Спершу 7 вересня команда Сергія Реброва в номінально домашньому матчі зіграє з Албанією. 10 числа на неї чекає поєдинок з Чехією.