Хомченовський: Гравці Кривбаса серйозно налаштовані на матч з Вікторією Пльзень

Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомченовський розповів, що очікує від першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому суперником українського клубу буде чеська Вікторія Пльзень.

Про це футболіст розповів клубному сайту.

"Хочу висловити велику подяку Збройним Силам України за можливість знаходитись тут та грати в єврокубках.

Щодо гри, то ми налаштовані серйозно. Розуміємо, в якому турнірі граємо, маємо намір тут і залишитись. Знаємо, проти кого граємо. Розглядаємо його слабкі сторони.

Звичайно, хотілось би грати вдома, у Кривому Розі, адже для міста та клубу це велике свято. Але, як вже сказав Юрій Вернидуб, він як ніхто знає, де насправді важко.

Тому ми не думаємо про те, де грати. А просто виходимо та показуємо те, що хочемо битись так, як наші хлопці, Збройні Сили України, бʼються зараз", — сказав Хомченовський.