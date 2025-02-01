Сімеоне провів 500-й матч у Ла Лізі, всі на чолі Атлетико

У межах 22 туру іспанської Ла Ліги відбувся матч, у якому Атлетико здобув впевнену перемогу над Мальоркою з рахунком 2:0.

У середині першого тайму Самуель Ліно відкрив рахунок, а вже у доданий до другого тайму час Антуан Грізманн поставив крапку.

Цей поєдинок став особливим для головного тренера "кольчонерос" Дієго Сімеоне, адже це був 500-й матч для аргентинця у Ла Лізі.

Сімеоне посідає дев'яте місце серед тренерів з найбільшою кількістю матчів у вищому іспанському дивізіоні. Варто зазначити, що Чоло – єдиний тренер з цього рейтингу, який провів усі свої ігри на чолі однієї команди.

Рекордсменом чемпіонату Іспанії є колишній наставник "матрацників" Луїс Арагонес, який з 8 клубами назбирав 756 матчів.

Тренери-рекордсмени Ла Ліги за кількістю матчів

Луїс Арагонес (8 клубів) – 756 матчів Хав'єр Ірурета (9 клубів) – 612 Мігель Муньос (4 клуби) – 608 Віктор Фернандес (5 клубів) – 543 Ернесто Вальверде (5 клубів) – 540 Хав'єр Клементе (9 клубів) – 517 Хоакін Капаррос (7 клубів) – 510 Мануель Пеллегріні (4 клуби) – 509 Дієго Сімеоне (Атлетико) – 500 Джон Тошак (4 клуби) – 480

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що він подав апеляцію на рішення Вищої спортивної ради тимчасово дозволити Барселоні зареєструвати Дані Ольмо.