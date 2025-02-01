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Сімеоне провів 500-й матч у Ла Лізі, всі на чолі Атлетико

Олексій Погорелов — 1 лютого 2025, 22:31
Дієго Сімеоне на пресконференції
Дієго Сімеоне
Атлетико Мадрид

У межах 22 туру іспанської Ла Ліги відбувся матч, у якому Атлетико здобув впевнену перемогу над Мальоркою з рахунком 2:0.

У середині першого тайму Самуель Ліно відкрив рахунок, а вже у доданий до другого тайму час Антуан Грізманн поставив крапку.

Цей поєдинок став особливим для головного тренера "кольчонерос" Дієго Сімеоне, адже це був 500-й матч для аргентинця у Ла Лізі.

Сімеоне посідає дев'яте місце серед тренерів з найбільшою кількістю матчів у вищому іспанському дивізіоні. Варто зазначити, що Чоло – єдиний тренер з цього рейтингу, який провів усі свої ігри на чолі однієї команди.

Рекордсменом чемпіонату Іспанії є колишній наставник "матрацників" Луїс Арагонес, який з 8 клубами назбирав 756 матчів.

Тренери-рекордсмени Ла Ліги за кількістю матчів

  1. Луїс Арагонес (8 клубів) – 756 матчів
  2. Хав'єр Ірурета (9 клубів) – 612
  3. Мігель Муньос (4 клуби) – 608
  4. Віктор Фернандес (5 клубів) – 543
  5. Ернесто Вальверде (5 клубів) – 540
  6. Хав'єр Клементе (9 клубів) – 517
  7. Хоакін Капаррос (7 клубів) – 510
  8. Мануель Пеллегріні (4 клуби) – 509
  9. Дієго Сімеоне (Атлетико) – 500
  10. Джон Тошак (4 клуби) – 480

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що він подав апеляцію на рішення Вищої спортивної ради тимчасово дозволити Барселоні зареєструвати Дані Ольмо.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дієго Сімеоне Атлетико Мадрид

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