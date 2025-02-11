Директор Евертона: Необхідно сказати, що всі в АПЛ витрачають більше за нас

Спортивний директор Евертона Кевін Телвелл заявив, що ліверпульський клуб, за який виступає українець Віталій Миколенко, змушений витрачати найменше серед усіх команд АПЛ.

Про це функціонер розповів клубній пресслужбі коментуючи зимове трансферне вікно.

"Сказати, що всі у лізі витрачають більше за нас – це не знак честі, а необхідність", – сказав Телвелл.

У нинішньому сезоні "іриски" витратили трохи понад 50 млн євро. Найбільше ліверпульський клуб віддав за захисника Ліона Джейка О'браєна (19,5 млн євро), лівого вінгера Ілімана Ндіає (18 млн) та центрального півзахисника Тімоті Іроегбунама (10,7 млн).

Водночас Евертону вдалося заробити понад 83 млн, продавши Амаду Онану за майже 60 млн євро, Бена Годфрі за 12 млн та Льїса Доббіна за 11,8 млн. Загалом за останні три роки "іриски" витратили 145 млн фунтів, а заробили 226 на продажу гравців.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Евертон отримав покарання за порушення правил фінансового фейр-плею З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.

Нещодавно клуб змінив головного тренера. Після звільнення Шона Дайча до керма Евертона повернувся Девід Моєс. Під його керівництвом команда провела 4 матчі в АПЛ, здобула три перемоги та зазнала однієї поразки.