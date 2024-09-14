Динамо зіграє проти Зорі, Шахтар зійдеться у поєдинку проти Карпат у 6 турі УПЛ

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться 3 матчі 6 туру Української Премʼєр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо зіграє проти Зорі, а донецький Шахтар позмагається проти Карпат.

Розклад матчів УПЛ на 14 вересня

13:00. Чорноморець — Інгулець

15:30. Зоря — Динамо

18:00. Шахтар — Карпати

Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, напередодні, лідер чемпіонату Олександрія, сенсаційно не змогла обіграти київську Оболонь, яка наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 2 очка після 4 поразок та нічиєї.