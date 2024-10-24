Динамо зіграє проти Роми Довбика у Лізі Європи
Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться 15 матчів 3 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.
Зокрема, київське Динамо на виїзді зіграє проти італійської Роми, за яку виступає українець Артем Довбик. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
19:45. Айнтрахт Франкфурт – РФС
19:45. Карабах – Аякс
19:45. Лаціо – Ніцца
19:45. Маккабі Тель-Авів – Реал Сосьєдад
19:45. Мідтьюлланн – Рояль Уніон СЖ
19:45. ПАОК – Вікторія Пльзень
19:45. Рома – Динамо Київ
19:45. Ференцварош – Ніцца
22:00. Андерлехт – Лудогорець
22:00. Атлетик – Славія Прага
22:00. Ліон – Бешикташ
22:00. Мальме – Олімпіакос Пірей
22:00. Порту – Гоффенгайм
22:00. Рейнджерс – Стяуа Б.
22:00. Твенте – Лаціо
22:00. Тоттенгем – АЗ Алкмар
22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед
Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).