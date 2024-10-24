Динамо зіграє проти Роми Довбика у Лізі Європи

Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться 15 матчів 3 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо на виїзді зіграє проти італійської Роми, за яку виступає українець Артем Довбик. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга Європи УЄФА – Основний раунд

3 тур, 24 жовтня

19:45. Айнтрахт Франкфурт – РФС

19:45. Карабах – Аякс

19:45. Лаціо – Ніцца

19:45. Маккабі Тель-Авів – Реал Сосьєдад

19:45. Мідтьюлланн – Рояль Уніон СЖ

19:45. ПАОК – Вікторія Пльзень

19:45. Рома – Динамо Київ

19:45. Ференцварош – Ніцца

22:00. Андерлехт – Лудогорець

22:00. Атлетик – Славія Прага

22:00. Ліон – Бешикташ

22:00. Мальме – Олімпіакос Пірей

22:00. Порту – Гоффенгайм

22:00. Рейнджерс – Стяуа Б.

22:00. Твенте – Лаціо

22:00. Тоттенгем – АЗ Алкмар

22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).