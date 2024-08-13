Динамо зіграє з Рейнджерс, Фенербахче прийме Лілль у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13 серпня, відбудуться 10 матчів у відповідь третього кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів.
Київське Динамо на виїзді зіграє з шотландським Рейнджерс. Нагадаємо, перша гра у польському Любліні завершилася з рахунком 1:1. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
21:45 Рейнджерс — Динамо
20:00 Фенербахче — Лілль
20:00 Твенте — Зальбург
20:00 Буде-Глімт — Ягеллонія
20:00 АПОЕЛ — Слован Братислава
20:30 ПАОК — Мальме
21:00 Лудогорець — Карабах
21:00 Ференцварош — Мідтьюланн
21:30 Юніон Сен-Жілуаз — Славія Прага
21:30 ФКСБ — Спарта Прага
Напередодні гри з Рейнджерс київський клуб здобув непросту перемогу над Вересом у матчі УПЛ. Шотландський гранд також набрав три очки у матчі місцевого елітного дивізіону.
У разі проходу до наступного етапу Динамо зіграє з переможцем пари Твенте — Зальцбург. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.