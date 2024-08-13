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Динамо зіграє з Рейнджерс, Фенербахче прийме Лілль у кваліфікації Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 13 серпня, 07:15
Динамо зіграє з Рейнджерс, Фенербахче прийме Лілль у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 13 серпня, відбудуться 10 матчів у відповідь третього кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів.

Київське Динамо на виїзді зіграє з шотландським Рейнджерс. Нагадаємо, перша гра у польському Любліні завершилася з рахунком 1:1. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація
3 раунд, другий матч, 13 серпня

21:45 Рейнджерс — Динамо

20:00 Фенербахче — Лілль

20:00 Твенте — Зальбург

20:00 Буде-Глімт — Ягеллонія

20:00 АПОЕЛ — Слован Братислава

20:30 ПАОК — Мальме

21:00 Лудогорець — Карабах

21:00 Ференцварош — Мідтьюланн

21:30 Юніон Сен-Жілуаз — Славія Прага

21:30 ФКСБ — Спарта Прага

Напередодні гри з Рейнджерс київський клуб здобув непросту перемогу над Вересом у матчі УПЛ. Шотландський гранд також набрав три очки у матчі місцевого елітного дивізіону.

У разі проходу до наступного етапу Динамо зіграє з переможцем пари Твенте — Зальцбург. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.

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