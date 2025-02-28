Ворскла пропустила 1000-й гол у чемпіонатах України

Полтавська Ворскла у номінально домашньому матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги зустрічається з Динамо Київ.

"Зелено-білі" вже на 16-й хвилині пропустили гол від киян. Вихід віч-на-віч реалізував Віталій Буяльський. Цей гол став 1000-м пропущеним Ворсклою у чемпіонатах України.

На 28 хвилину гри рахунок 0:1.

Напередодні матчу Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці, набравши 46 очок.

Ворскла розмістилась на 13 сходинці, маючи у своєму активі 16 залікових балів.

Зазначимо, що на матчі відсутній головний тренер полтавців Юрій Максимов – його дискваліфікував КДК УАФ.