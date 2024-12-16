Динамо втримало перемогу над Вересом: огляд матчу УПЛ

Київське Динамо вдома обіграло рівненський Верес у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Столичний клуб йде на зимову перерву на першій позиції з 43 очками в активі. Верес займає 9-те місце з 19 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 16 грудня

Динамо (Київ) – Верес (Рівне) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Ванат

Динамо: 1. Бущан, 24. Тимчик (20. Караваєв, 74), 4. Попов, 3. Дячук, 2. Вівчаренко, 91. Михайленко, 29. Буяльський (к) (15. Рубчинський, 74), 76. Піхальонок (18. Андрієвський, 83), 9. Волошин, 22. Кабаєв, 11. Ванат.

Верес: 23. Кожухар, 17. Протасевич, 33. Гончаренко, 3. Вовченко, 95. Шевченко, 29. Кучеров (87. Мрвальєвич, 90+2), 10. Кльоц, 99. Луан (90. Нонго, 90+2), 11. Дахновський (77. Шарай, 72), 89. Гайдучик (8. Годя, 72), 7. Степанюк (к).

Попереджений: Гончаренко (61).

Напередодні житомирське Полісся вдома обіграло донецький Шахтар завдяки голу Богдана Михайліченка на 90-й хвилині гри.