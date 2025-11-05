Динамо U-19 обіграло Броммапойкарн на шляху в третій раунд Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні, 5 листопада, відбувся матч-відповідь за участю київського Динамо U-19 у другому раунді "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26.

Гравці українського колективу знову обіграли шведський Броммапойкарн. Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Динамо вийшло вперед на 16-й хвилині гри. Гродзінський протягнув м'яч до штрафного майданчика та викотив його під удар Івану Андрейку, який влучно пробив у верхній кут воріт.

Наприкінці поєдинку кияни змогли подвоїти свою перевагу. Іваськів увірвався до штрафного майданчика суперника та з гострого кута пробив воротаря.

Юнацька ліга УЄФА-2025/26 – Шлях чемпіонів

Другий раунд, матч-відповідь, 5 листопада

Броммапойкарна (Швеція) – Динамо (Україна) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Андрейко, 0:2 – 82 Іваськів, 1:2 – 89 Нілден

Динамо: 71. Суркіс (к), 11. Губенко, 34. Захарченко, 4. Огороднік, 3. Дехтяр, 18. Озимай, 22. Осипенко (5. Буравцов, 90+3), 8. Люсін, 7. Андрейко, 21. Бекерський (6. Іваськів, 60), 17. Гродзінський (23. Чалий, 84).

Нагадаємо, у першому матч кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та за підсумками двох матчів пройшли у наступний раунд турніру.

У наступному раунді "біло-сині" зустрінуться з шотландським Хіберніаном.