Динамо та Шахтар назвали стартові склади на Класичне в 11 турі УПЛ

Київське Динамо та донецький Шахтар назвали стартові склади команд на центральний матч 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський (к), Михавко, Дубінчак, Брагару.

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Педро Енріке, Сікан, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.