Україна зберегла позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби не набрали очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Про це стало відомо за підсумками єврокубкового тижня.

Представники України програли свої матчі на євроарені. Донецький Шахтар зазнав поразки від Арсенала в Лізі чемпіонів, а київське Динамо мінімально поступилося Ромі в Лізі Європи.

Кількість балів України залишилися незмінною – 23,000. Головні конкуренти, а саме Швеція, Сербія, Словаччина та Кіпр також не набрали очок та не змогли зменшити відставання.

На 0,5 бала в таблиці коефіцієнтів наблизилася Угорщина, яка має лише одного представника в єврокубках. Ференцварош здобув мінімальну перемогу над Ніццою.

Очолює рейтинг коефіцієнтів УЄФА наразі Англія, яка має 94,303 бали, значно відстає Італія (82,856) та Іспанія (77,275).

Рейтинг коефіцієнтів УЄФА на 25 жовтня

Зазначимо, що коефіцієнти клубів асоціації складаються на підставі результатів усіх клубів асоціації в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій за останні п'ять сезонів.

Рейтинги визначають кількість місць для кожної країни в майбутніх клубних змаганнях УЄФА.