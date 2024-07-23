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Динамо назвало склад на матч проти Партизана

Олександр Булава — 23 липня, 19:49
Динамо назвало склад на матч проти Партизана

Динамо та Партизана оголосили стартові склади на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Динамо: Бущан, Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко, Буяльський, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат

Партизан: Йованович, Де Медіна, Маркович, Муякич, Антич, Арріага, Го, Захід, Северіна, Салданья, Калюлю

Матч відбудеться на "Арені Люблін". Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана.

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