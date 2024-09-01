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Ярмоленко та Піхальонок — у старті Динамо на матч з ЛНЗ

Олександр Булава — 1 вересня, 14:29
Ярмоленко та Піхальонок — у старті Динамо на матч з ЛНЗ
ФК Динамо

Київське Динамо та черкаське ЛНЗ визначились зі стартовими складами на матч 5 туру чемпіонату України.

Динамо: Бущан, Бражко, Ярмоленко (к), Ванат, Рубчинський, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Біловар, Дубінчак, Піхальонок

ЛНЗ: Кучеренко, Саліху, Дайко, Муравський (к), Путря, Пасіч, Нонікашвілі, Тілль, Яшарі, Момо, Молло

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Динамо попередній тур пропускало через матч плейоф кваліфікації у Лізі чемпіонів. Водночас ЛНЗ у 4 турі обіграло львівські Карпати (2:1).

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