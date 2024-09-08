Динамо познущалося з Полісся Ставки в товариському матчі

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над аматорським клубом Полісся Ставки у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 8:1. Кияни ще в першому таймі відзначились тричі. Зазначимо, що на рахунку новачка команди Едуардо Герреро гольова передача. Єдиний гол підопічні Олександра Шовковського пропустили з пенальті.

Товариський матч

8 вересня

Динамо — Полісся Ставки 8:1 (3:0)

Раніше кияни дізналися суперників у основному етапі Ліги Європи УЄФА. Підопічні Шовковського зустрінуться з Ромою, Лаціо, Ференцварошем, Реалом Сосьєдад, Галатасараєм, Вікторією Пльзень, РФШ та Гоффенгаймом. Столичний клуб вже визначився із заявкою на турнір.