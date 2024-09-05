Динамо оголосило заявку на основний етап Ліги Європи

Динамо Київ опублікувало заявку на основний етап Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт UEFA.

До списку увійшли 30 футболістів киян.

Заявка Динамо на Лігу Європи сезону-2024/25

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко*

Захисники: Вівчаренко, Дячук*, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальос, Михавко, Біловар, Дубінчак

Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин*, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш*, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко

Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко*

Футболісти, позначені *, заявлені за списком Б. Клуби можуть зареєструвати необмежену кількість гравців за списком Б, якщо ці футболісти народжені 1 січня 2003 року або пізніше.

Нагадаємо, що Динамо зіграє з: Ромою Артема Довбика, Лаціо, Реал Сосьєдадом, Гоффенгаймом, Галатасараєм, Вікторією Пльзень, Ференцварошем та РФШ в основному етапі ЛЄ.