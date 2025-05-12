Динамо понад рік не програє в чемпіонаті та Кубку України

Київське Динамо вже понад рік не знає смаку поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

Остання поразка киян сталася ще 11 травня 2024 року в матчі 28 туру УПЛ проти донецького Шахтаря. Тоді "гірники" здолали столичний гранд завдяки голу Георгія Судакова з пенальті.

Відтоді Динамо під керівництвом Олександра Шовковського провело 30 матчів у чемпіонаті України (22 перемоги, 8 нічиїх) та тричі зіграло в Кубку (3 перемоги, одна з яких – в додатковий час).

Найдовша безпрограшна серія Динамо в чемпіонаті України тривала 38 поєдинків. Її у жовтні 2015 року зупинив той таки Шахтар.

Найдовші безпрограшні серії в УПЛ в історії Динамо УПЛ

Загалом же Шовковський на посаді головного тренера киян програв лише 8 матчів, з них 7 – в єврокубках. Він є найкращим наставником в історії Української Прем'єр-ліги, після Валерія Лобановського, за середньою кількістю очок за матч.

Нагадаємо, у матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям та невдовзі зіграє проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.