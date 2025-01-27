Динамо вирішило не підписувати вінгера Корінтіанса

Динамо вирішило відмовитись від трансферу бразильського вінгера Корінтіанса Лео Агостіньо.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, футболіст не зміг переконати тренерський штаб своєю грою під час перегляду на зборах у Туреччині. Найближчим часом Агостіньо повернеться до Бразилії.

Раніше у бразильських ЗМІ з'явилася інформація про майбутнє підписання гравцем угоди на п'ять років із київським клубом.

Права на гравця належать Корінтіансу. Наразі він виступає на правах оренди за Фламенгу Сан-Паулу (U-20).

Раніше повідомлялося, що голкіпер київського Динамо Георгій Бущан близький до переходу в саудівський Аль-Шабаб.