Динамо не зуміло обіграти Колос: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 1 грудня, в Ковалівці відбувся матч 15 туру Української Прем'єр-ліги, у якому місцевий Колос зіграв унічию з Динамо.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 1 грудня

Колос – Динамо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Бражко 5, 1:1 – Алефіренко 33.

Колос: Пахолюк – Козік (Лучкевич, 89), Краснічі, Бондаренко, Цуріков – Оріховський, Демченко, Гусол (Денісенко, 71), Каріока (Салабай, 65), Алефіренко – Болівар (Паулаускас, 71).

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Михавко, Дубінчак (Попов, 80) – Брагару (Кабаєв, 46), Бражко, Буяльський (Саленко, 90+3), Рубчинський, Волошин – Герреро (Ванат, 72).

Попередження: Болівар, Алефіренко, Козік, Денісенко, Демченко.

Динамо перервало свою триматчеву переможну серію, чим скористалась Олександрія, яка за рахунок розгрому Чорноморця знову наздогнала "біло-синіх" на вершині таблиці з 36 очками в активі.

Колос у свою чергу з 14 балами залишився 12-м.

В останньому матчу ігрового дня донецький Шахтар у доданий час втратив перемогу над Рухом.