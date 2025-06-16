Динамо оприлюднило план підготовки до наступного сезону

Гравці київського Динамо вже 23 червня зберуться на клубній базі у Конча-Заспі та розпочнуть підготовку до сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Впродовж тижня команда буде займатися у Києві, а потім вирушить на збір до Австрії, який триватиме до 19 липня. У рамках збору заплановано проведення контрольних поєдинків, імена суперників будуть оприлюднені згодом.

З Австрії "біло-сині" вирушать на перший матч Ліги чемпіонів. Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 22/23 та 29/30 липня. Старт Української Прем'єр-ліги запланований на 2 серпня.

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Напередодні повідомлялося, що нападник Динамо зацікавив французькі клуби.