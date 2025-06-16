Динамо оприлюднило план підготовки до наступного сезону
ФК Динамо
Гравці київського Динамо вже 23 червня зберуться на клубній базі у Конча-Заспі та розпочнуть підготовку до сезону-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Впродовж тижня команда буде займатися у Києві, а потім вирушить на збір до Австрії, який триватиме до 19 липня. У рамках збору заплановано проведення контрольних поєдинків, імена суперників будуть оприлюднені згодом.
З Австрії "біло-сині" вирушать на перший матч Ліги чемпіонів. Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 22/23 та 29/30 липня. Старт Української Прем'єр-ліги запланований на 2 серпня.
Напередодні повідомлялося, що нападник Динамо зацікавив французькі клуби.