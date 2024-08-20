Трабзонспор відмовився підписувати Шапаренка за 10 млн євро

Турецький Трабзонспор не зміг домовитися з Динамо Київ щодо трансферу півзахисника Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє Аslinda.

Столичний клуб розраховував продати 25-річного футболіста за 10 млн євро. Водночас представники Трабзонспора одразу відмовилися, зазначивши, що не готові платити таку суму за українця. Зазначається, що турки продовжують зберігати інтерес до гравця та готові розглянути його перехід за меншу суму.

Контракт українця з "біло-синіми" чинний до 30 вересня 2025 року. Минулого сезону він провів 26 матчів, де відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 9 млн євро.

Напередодні Динамо спростувало чутки про перехід Шапаренка у Трабзонспор.

Зазначимо, що у середу, 21 серпня, кияни зіграють перший матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Ред Булл Зальцбург. Початок — о 22:00 за київським часом.