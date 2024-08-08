Динамо заперечило чутки про трансфер Шапаренка

Динамо Київ заперечило чутки про ймовірний трансфер Миколи Шапаренка у турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"У ЗМІ активно розповсюджують новину, що Трабзонспор зробив пропозицію київському Динамо щодо трансферу Миколи Шапаренка.

Щоб поставити крапку в цих чутках, повідомляю, що інформація жодним чином не відповідає дійсності.

Керівництво клубу високо цінує талант і майстерність Шапаренка. Продавати гравців заради продажу Динамо»не буде. Важливо, щоб наші футболісти рухалися вперед, розвивалися та прославляли свою країну на міжнародній арені. Тому Динамо готове розглядати реальні пропозиції по Шапаренку виключно з ТОП-чемпіонатів", — Шахов.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що турецький клуб зробив пропозицію щодо українського півзахисника.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, Шапаренко потрапив у сферу інтересів Ньюкаслу. "Сороки" нібито збираються зробити пропозицію у розмірі 10 млн євро. Також інсайдери говорили про зацікавленість до футболіста з боку Лаціо та Бешикташа.