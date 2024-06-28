Динамо може відправити Булецу в оренду

25-річний півзахисник Динамо Сергій Булеца влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Динамоманія.

Гравця може орендувати на сезон-2024/25 Лехія з Гданська. За результатами якої польський клуб визначить доцільність повноцінного трансферу.

Нагадаємо, Булеца минулий сезон відіграв в лавах іншого польського клубу – Заглембе Любін. Клуб відмовився активувати опцію викупу гравця.

На його рахунку 28 матчів у чемпіонаті Польщі та 1 поєдинок в Кубку, в яких він забив 1 гол і зробив 4 асисти.

Напередодні Динамо орендувало Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.