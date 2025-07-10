Динамо у спарингу поступилось Мідтьюлланду: огляд матчу

Київське Динамо поступилось данському Мідтьюлланду у товариському поєдинку.

Огляд матчу

Кияни першими відкрили рахунок. Півзахисник Олександр Піхальонок виграв боротьбу у штрафному майданчику та з близької відстані переправив м'яч у сітку.

Однак суперники досить оперативно відновили рівновагу, а у другій половині відзначились ще двічі у воротах столичного клубу.

Товариський матч

10 липня

Динамо – Мідтьюлланн (Данія) 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 21 Піхальонок, 1:1 – 33 Франкуліно, 1:2 – 49 Гогорза, 1:3 – 56 Етім

Динамо (перший тайм): 51. Моргун, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 7. Ярмоленко (к), 9. Волошин, 3. Супряга, 11. Ванат.

Динамо (з 61-ї хвилини): 79. Суркіс, 20. Караваєв, 40. Біловар, 34. Захарченко, 44. Дубінчак (76. Гусєв, 73 ), 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльський, 22. Кабаєв, 17. Торрес, 99. Пономаренко.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0.

У п’ятницю, 11 липня, Динамо зустрінеться з англійським Вест Бромвічем, а 16-го числа на нього чекає спаринг з хорватським Осієком.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).