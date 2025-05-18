Шапаренко: Олександрія – хороша команда, але Динамо краще

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився емоціями від перемоги команди в чемпіонаті України за підсумками матчу з Чорноморцем.

Слова футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".

"Емоції, звісно, позитивні, адже ми пройшли цей відрізок стабільніше за решту команд, тому наше чемпіонство, вважаю, заслужене.



Шахтар? Вони завжди тримають високу планку, але неможливо кожного року посідати перші місця, можливо, у команди був спад. Олександрія теж дуже хороша команда, у них сильні гравці, але ми кращі.



На мою думку, переломний момент був після матчу з Кривбасом. Тоді була дуже складна гра, це сильний суперник. Думаю, саме після тієї перемоги ми зрозуміли, що нас вже ніхто не зупинить", – розповів Шапаренко.