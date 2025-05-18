Шапаренко: Олександрія – хороша команда, але Динамо краще
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився емоціями від перемоги команди в чемпіонаті України за підсумками матчу з Чорноморцем.
Слова футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".
"Емоції, звісно, позитивні, адже ми пройшли цей відрізок стабільніше за решту команд, тому наше чемпіонство, вважаю, заслужене.
Шахтар? Вони завжди тримають високу планку, але неможливо кожного року посідати перші місця, можливо, у команди був спад. Олександрія теж дуже хороша команда, у них сильні гравці, але ми кращі.
На мою думку, переломний момент був після матчу з Кривбасом. Тоді була дуже складна гра, це сильний суперник. Думаю, саме після тієї перемоги ми зрозуміли, що нас вже ніхто не зупинить", – розповів Шапаренко.
Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли виграти Кубок країни у переможній кампанії.
Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 звитяг – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.
Раніше повідомлялось, що Ярмоленко став найкращим бомбардиром киян в межах чемпіонатів України.