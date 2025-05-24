Динамо та Колос назвали стартові склади на свій останній матч сезону УПЛ 2024/25

Динамо та Колос назвали склади на останній для себе матч Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Так, у старті киян вийдуть: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Ванат, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Біловар, Брагару, Піханьонок

За Колос з перших хвилин зіграють: Горох, Цуріков, Бурда, Козік, Владою, Демченко, Ррапай, Гагно, Велетень, Ковталюк, Гусол.

Матч розпочнеться о 18:00. Зустріч пройде у Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Подивитися футбол можна буде на каналі УПЛ ТБ, який зокрема доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Нагадаємо, Динамо достроково стало чемпіоном поточного сезону УПЛ. Водночас Колос зберіг прописку в еліті, втім, навіть у разі перемоги команда не зможе піднятися вище 7 місця.