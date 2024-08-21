Піхальонок та Михавко в стартовому складі Динамо на матч із Зальцбургом

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив стартові склади Динамо та Ред Булл Зальцбург на перший матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.

Склади команд

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Брагару, Буяльський, Біловар, Волошин, Вівчаренко, Лонвейк, Нещерет, Олексієнко, Себальйос, Супряга, Рубчинський, Андрієвський, Тимчик, Михайленко.

Зальцбург: Блазвіх, Дедич, Пойнтковський, Байду, Терзич, Бідструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Єо, Глух

Запасні: Діакіте, ван дер Бремпт, Дагім, Діамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер

Зазначимо, що через серйозну травму основний центрбек киян Максим Дячук пропускає цей поєдинок.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Динамо — Зальцбург.