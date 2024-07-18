Динамо програло Уніону: огляд контрольного поєдинку

Київське Динамо на зборах в Австрії поступилось німецькому Уніону з Берліна в товариському матчі.

Огляд матчу

Товариський матч

18 липня

Динамо (Київ) — Уніон (Берлін) 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Голлербах, 1:1 - 34 Ванат, 1:2 - 67 Бедія, 2:2 - 83 Діалло, 2:3 - 90+2 Жердан

Динамо: Бущан (Нещерет, 70) – Вівчаренко, Попов, Малиш, Караваєв (Себальйос, 80) – Бражко, Кабаєв (Діалло, 80), Піхальонок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльський (Шапаренко, 70) – Ванат (Шепелєв, 80).

Нагадаємо, в попередньому спарингу Динамо з голом Діалло здолало чемпіона Південної Африки.

Наступний матч кияни зіграють 23 липня проти сербського Партизана у кваліфікації Ліги чемпіонів.