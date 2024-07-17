Динамо з голом Діалло здолало чемпіона Південної Африки

Київське Динамо на зборах в Австрії обіграло чинного чемпіона Південної Африки Мамелоді Сандаунз.

Матч завершився з рахунком 1:0 Єдиний гол на рахунку нападника Самби Діалло, який замкнув передачу з флангу на 26-й хвилині гри.

Товариський матч

17 липня

Динамо (Київ) — Мамелоді Сандаунз 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 26 Діалло

Динамо: 35. Нещерет (51. Моргун, 46), 44. Дубінчак, 3. Дячук, 40. Біловар, 9. Волошин (28. Себальйос, 46), 17. Лонвейк (76. Піхальонок, 74), 18. Андрієвський (6. Бражко, 74), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 46), 7. Ярмоленко (к) (37. Царенко, 46), 30. Діалло (22. Кабаєв, 46), 21. Супряга.

Наступний матч кияни зіграють 18 липня проти берлінського Уніона. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, в попередньому спарингу Динамо розгромило віцечемпіона Данії.