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Динамо визначилось з місцем проведення матчів кваліфікації єврокубків

Владислав Уткін — 26 червня, 13:50
Динамо визначилось з місцем проведення матчів кваліфікації єврокубків

Київське Динамо буде проводити домашні матчі кваліфікації єврокубків у Любліні (Польща).

Про це столичний клуб повідомив на офіційному сайті.

Домашнім стадіоном киян стане "Арена Люблін", яка вміщує 15,500 глядачів. Арена функціонує з 2014 року та приймає поєдинки місцевого Мотора.

Перший матч на цьому стадіоні Динамо зіграє 23 або 24 липня, коли прийматиме сербський Партизан у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше Динамо презентувало нові комплекти форми на сезон-2024/25.

Динамо Київ Ліга чемпіонів-2024/25

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