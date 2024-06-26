Динамо визначилось з місцем проведення матчів кваліфікації єврокубків

Київське Динамо буде проводити домашні матчі кваліфікації єврокубків у Любліні (Польща).

Про це столичний клуб повідомив на офіційному сайті.

Домашнім стадіоном киян стане "Арена Люблін", яка вміщує 15,500 глядачів. Арена функціонує з 2014 року та приймає поєдинки місцевого Мотора.

Перший матч на цьому стадіоні Динамо зіграє 23 або 24 липня, коли прийматиме сербський Партизан у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше Динамо презентувало нові комплекти форми на сезон-2024/25.