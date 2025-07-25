Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч-відповідь Динамо – Хамрун в Лізі чемпіонів

Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому між собою зіграють Динамо Київ та Хамрун Спартанс.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так, головним рефері на матч призначено данця Якоба Сундберга, який уже знайомий українським уболівальникам – він обслуговував матч відбору на молодіжне Євро-2025 між збірними U-19 України та Нідерландів.

Допомагати головному судді будуть Віктор Скітте та Джеспер Дахль. На роль четвертого арбітра призначено Лассе Лабел Граагаарда.

Відеоасистентом арбітра на системі VAR працюватиме Якоб Кехлет, його помічником стане Йонас Гансен (всі Данія).

Нагадаємо, у першому матчі перемогу з рахунком 3:0 здобув київський клуб.

Матч-відповідь пройде 29 липня у польському місті Люблін, початок о 21:00 за київським часом.