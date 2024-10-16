Український захисник потрапив до рейтингу найталановитіших гравців світу 2007 року народження
16-річний захисник Металіста та збірної України U-19 Кирило Дігтярь потрапив до топ-60 найталановитіших молодих футболістів світу, народжених у 2007 році.
Щорічний список Next Generation 2024 опублікувало The Guardian.
Компанію українцю у цьому рейтингу, серед інших, склали два суперталанти Барселони Ламін Ямал та Пау Кубарсі, а також форвард Палмейраса Естевао Вілліан, який вже викуплений лондонським Челсі.
В сезоні 2024/25 Кирило Дігтяр провів 9 матчів на дорослому рівні, але не зумів відзначитися результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.
Кирило раніше продуктивно виступав у складі національної команди U-17 (14 матчів, 1 гол, був капітаном команди на Євро-2024), а зараз вже залучається до ігор збірної України U-19 – виходив на заміну у півфіналі Євро-2024 проти Франції (0:1).
У вересні Дігтярь був заявлений до резервного списку збірної, яка готується до кваліфікації Євро-2025 (U-19).