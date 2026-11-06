Дембеле та Маркіньйос повернулись до індивідуальних тренувань

Лідери ПСЖ Усман Дембеле та Маркіньйос відновили тренування після травм.

Про це повідомила пресслужба французького гранда.

Обидва футболісти разом із Нуну Мендешем розпочали індивідуальні тренування, а повернення до загальної групи очікується найближчим часом.

Point médical @Aspetar avant Troyes. 📋 ℹ️ Touché au mollet lors du match contre Villarreal, Maghnes Akliouche restera en soins ces prochains jours. ℹ️ Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont repris l’entraînement individuellement. ℹ️ Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2026

Також ПСЖ повідомив, що відновлення Хвічі Кварацхелії після розриву "хрестів" відбувається за графіком.

Нагадаємо, усі виконавці отримали ушкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони, який ПСЖ виграв 4:2.

Раніше головний тренер Парі Сен-Жермен висловив свою довіру центрбеку Іллі Забарному.