Дембеле та Маркіньйос повернулись до індивідуальних тренувань
Маркіньйос
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Лідери ПСЖ Усман Дембеле та Маркіньйос відновили тренування після травм.
Про це повідомила пресслужба французького гранда.
Обидва футболісти разом із Нуну Мендешем розпочали індивідуальні тренування, а повернення до загальної групи очікується найближчим часом.
Також ПСЖ повідомив, що відновлення Хвічі Кварацхелії після розриву "хрестів" відбувається за графіком.
Нагадаємо, усі виконавці отримали ушкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони, який ПСЖ виграв 4:2.
Раніше головний тренер Парі Сен-Жермен висловив свою довіру центрбеку Іллі Забарному.