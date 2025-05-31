Барселона наблизилася до продовження контракту з основним хавбеком

Хавбек Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг найближчим часом продовжить контракт з каталонським клубом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Синьо-гранатові" довгий час намагаються домовитися з 28-річним нідерландцем про нову угоду, оскільки чинна діятиме до літа наступного року.

Каталонці навіть встановили для гравця дедлайн для ухвалення рішення – 30 червня. Але схоже, що футболіст вже все вирішив.

За інформацією джерела, де Йонг наблизився до продовження контракту з Барселоною. Нова угода сторін буде розрахована до літа 2029 року.

У сезоні-2024/25 Френкі де Йонг взяв участь у 46 матчах Барселони в усіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома асистами.

Раніше стало відомо, що каталонський клуб вказав на двері основному голкіперу, який через травму не грав майже весь сезон