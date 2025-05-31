Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона наблизилася до продовження контракту з основним хавбеком

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 12:11
Френкі де Йонг
Френкі де Йонг
IMAGO

Хавбек Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг найближчим часом продовжить контракт з каталонським клубом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Синьо-гранатові" довгий час намагаються домовитися з 28-річним нідерландцем про нову угоду, оскільки чинна діятиме до літа наступного року.

Каталонці навіть встановили для гравця дедлайн для ухвалення рішення – 30 червня. Але схоже, що футболіст вже все вирішив.

За інформацією джерела, де Йонг наблизився до продовження контракту з Барселоною. Нова угода сторін буде розрахована до літа 2029 року.

У сезоні-2024/25 Френкі де Йонг взяв участь у 46 матчах Барселони в усіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома асистами.

Раніше стало відомо, що каталонський клуб вказав на двері основному голкіперу, який через травму не грав майже весь сезон

Барселона Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Френкі де Йонг

Барселона

Алонсо: Формула-1 не може втратити Барселону після 2026 року
Барселона вказала на двері основному голкіперу, який через травму не грав майже весь сезон
Реал – найдорожчий футбольний клуб світу, одразу шість представників АПЛ опинилися у Топ-10
Барселона готує трансфер нападника Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі

Останні новини