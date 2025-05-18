Барселона працює над продовженням контракту з Де Йонгом
Френкі Де Йонг
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Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив про те, що клуб прагне продовжити контракт із основним центральним півзахисником команди Френкі Де Йонгом.
Боса каталонського клубу цитує Фабріціо Романо.
"Ми працюємо над продовженням контракту з Френкі Де Йонга. Звичайно, він буде радий залишитися, і ми повністю націлені зробити все можливе, щоби він залишився", – заявив Лапорта.
Контракт Де Йонга з Барселоною діє до літа 2026 року. В поточному сезоні на рахунку 28-річного нідерландця 2 голи та 2 асисти в 44 матчах за каталонців у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека оцінюється у 45 мільйонів євро.
У квітні повідомлялося про те, що Барселона знайшла зміну Де Йонгу в особі Сандро Тоналі з Ньюкасла.