Барселона працює над продовженням контракту з Де Йонгом

Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив про те, що клуб прагне продовжити контракт із основним центральним півзахисником команди Френкі Де Йонгом.

Боса каталонського клубу цитує Фабріціо Романо.

"Ми працюємо над продовженням контракту з Френкі Де Йонга. Звичайно, він буде радий залишитися, і ми повністю націлені зробити все можливе, щоби він залишився", – заявив Лапорта.

🚨 Barça president Laporta: “We're working on renewing Frenkie de Jong’s contract”.



“For sure he’s very excited to stay and we're absolutely determined to do whatever it takes to ensure he stays”. pic.twitter.com/LTntxPrra5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025

Контракт Де Йонга з Барселоною діє до літа 2026 року. В поточному сезоні на рахунку 28-річного нідерландця 2 голи та 2 асисти в 44 матчах за каталонців у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека оцінюється у 45 мільйонів євро.

У квітні повідомлялося про те, що Барселона знайшла зміну Де Йонгу в особі Сандро Тоналі з Ньюкасла.