Україна U-19 — Італія U-19: де дивитися матч Євро-2024 U-19

Збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Італії в межах третього туру групового етапу Євро-2024 U-19.

Поєдинок відбудеться 21 липня на стадіоні "Інвер Парк" в Ларні (Північна Ірландія). Початок — о 21:00 за київським часом.

Матч транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та на однойменному сайті. Також переглянути трансляцію можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо).

Зазначимо, що в першій грі підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, а в другому не змогли обіграти Норвегію U-19. Напередодні збірна Італії достроково виграла групу A.