Зоря – Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Луганська Зоря зіграє з криворізьким Кривбасом у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Зоря розташувалася на шостій сходинці турнірної таблиці після дев'яти турів, маючи в активі 12 залікових пунктів. Кривбас провів вісім ігор в УПЛ цього сезону та заробив 11 очок, посідаючи восьму позицію.