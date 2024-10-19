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Зоря – Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 19 жовтня, 14:57
Зоря – Кривбас: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Луганська Зоря зіграє з криворізьким Кривбасом у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Зоря розташувалася на шостій сходинці турнірної таблиці після дев'яти турів, маючи в активі 12 залікових пунктів. Кривбас провів вісім ігор в УПЛ цього сезону та заробив 11 очок, посідаючи восьму позицію.

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