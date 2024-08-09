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Верес — Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 9 серпня, 11:13
Верес — Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ

Київське Динамо зіграє з рівненським Вересом у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 серпня, о 18:00, на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Для Динамо цей матч буде першим в нинішньому сезоні УПЛ. Гру першого туру переносили через участь киян у єврокубках.

Напередодні підопічні Олександра Шовковського на останніх секундах втратили перемогу над Рейнджерс у першій грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию.

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