Верес — Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ

Київське Динамо зіграє з рівненським Вересом у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 серпня, о 18:00, на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Для Динамо цей матч буде першим в нинішньому сезоні УПЛ. Гру першого туру переносили через участь киян у єврокубках.

Напередодні підопічні Олександра Шовковського на останніх секундах втратили перемогу над Рейнджерс у першій грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию.