Шахтар – Ворскла: де дивитися матч 16 туру УПЛ
Донецький Шахтар прийматиме полтавську Ворсклу в стартовому матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у четвер, 5 грудня, на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Напередодні гри Шахтар посідає 3 сходинку в турнірній таблиці та відстає від лідерів Динамо та Олександрії на 6 очок. В активі "гірників" 30 балів. Своєю чергою у Ворскли 16 очок та 11 місце.
У попередньому турі полтавці сенсаційно програли Інгульцю, а підопічні Маріно Пушича також неочікувано втратили очки у грі з Рухом.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом протистояння є Шахтар з коефіцієнтом 1,15. На нічию дають 8,20, а успіх полтавців оцінюється у 15,50.
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