Шахтар Донецьк – Рух Львів: де дивитися матч 15 туру УПЛ

Донецький Шахтар вдома прийматиме львівський Рух у межах 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 1 грудня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри Шахтар має в активі 29 очок та посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. Своєю чергою Рух набрав 18 очок, розташувавшись на 8 місці. В обох команд ще є гра в запасі.

Нагадаємо, у попередньому турі "гірники" декласували Інгулець, забивши 6 м'ячів без відповіді, а Рух здобув першу перемогу в УПЛ із серпня, здолавши Лівий берег.