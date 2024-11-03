Олександрія – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Олександрія зустрінеться з Поліссям у центральному матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 листопада, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Олександрія знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, маючи рівну кількість очок з київським Динамо, яке наразі лідирує в чемпіонаті.

Полісся відстає від "містян" на чотири залікових пункти, розташувавшись на четвертому місці в чемпіонаті України.