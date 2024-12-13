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Олександрія – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 13 грудня 2024, 10:55
Олександрія – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Олександрія прийматиме ЛНЗ Черкаси у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 14 грудня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТВ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку підопічні Руслана Ротаня розташувалися на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Динамо на 3 залікові пункти. ЛНЗ зараз перебуває на 10 позиції, маючи 18 очок після 16 зіграних поєдинків.

У першому колі команді зустрічалися, Олександрія виявилася сильнішою, обігравши черкасців з рахунком 2:0.

ЛНЗ Черкаси Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

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