Олександрія – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ

Олександрія прийматиме ЛНЗ Черкаси у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 14 грудня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТВ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку підопічні Руслана Ротаня розташувалися на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Динамо на 3 залікові пункти. ЛНЗ зараз перебуває на 10 позиції, маючи 18 очок після 16 зіграних поєдинків.

У першому колі команді зустрічалися, Олександрія виявилася сильнішою, обігравши черкасців з рахунком 2:0.