Олександрія – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Олександрія прийматиме одеський Чорноморець у межах 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 1 грудня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також трансляція буде доступна на каналі 2+2.

Олександрія наразі розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 33 залікові пункти. Чорноморець навпаки є аутсайдером чемпіонату України, знаходячись на 13 позиції та заробивши 12 очок після 14 зіграних поєдинків.

Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.