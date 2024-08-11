Оболонь — Рух: де дивитися матч УПЛ

Київська Оболонь зіграє з львівським Рухом у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 серпня, о 13:00, на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Оболонь не втримала перемогу над Колосом, а поєдинок Руха з Динамо було перенесено через виступ киян у єврокубках.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.