Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас — Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 3 серпня, 12:50
Кривбас — Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Кривбас зустрінеться з Чорноморцем в матчі першого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться 3 серпня, о 18:00, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Читайте також :
Фото Шанс Динамо, посилення Шахтаря, складнощі Кривбасу. 7 інтриг нового сезону УПЛ

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Минулого року в дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чемпіонат України, УПЛ

Верес — Карпати: де дивитися матч УПЛ
Верес підсилився гравцем Полісся
Шанс Динамо, посилення Шахтаря, складнощі Кривбасу. 7 інтриг нового сезону УПЛ
Карпати зіграють з Вересом, Кривбас — з Чорноморцем у першому турі УПЛ
Колос орендував захисника Шахтаря

Останні новини